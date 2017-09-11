Ксения Собчак приняла сторону Ильи Яшина в скандале с его бабушкой

Ксения Собчак опубликовала пост о том, что не поддерживает журналистов, растиражировавших историю бабушки Ильи Яшина. Так она выразила солидарность с оппозиционером.





Об этом Собчак заявила в социальной сети. Напомним, что Илья Яшин пришёл в ярость от того, как российские журналисты LifeNews, НТВ и ТВЦ общались с его бабушкой, которая находится в доме престарелых. Сам Яшин утверждает, что такая операция была проделана, чтобы дискредитировать его перед выборами мэра Москвы. И сам он не против таких акций, но только если это не затрагивает его семью.





«Я - ваш враг, рогатые черти, воюйте со мной, а не с моими родственниками», - говорит Яшин в видео, в котором рассказал о болезни родственницы. Свой же пост Собчак опубликовала довольно поздно как для коллеги-оппозиционера. Некоторые пользователи соцсети предположили, что Собчак и Яшин говорили перед этим. Ксения Собчак назвала поступок «журналистов» мерзостью и выразила Яшину и его семье слова поддержки.