Экологи объявили в Пекине оранжевый уровень тревоги из-за состояния воздуха

Китайские экологи с 26 марта вводят в Пекине оранжевый уровень тревоги из-за критического состояния воздуха. Так в субботу сообщила пресс-служба столичного бюро по защите окружающей среды.

Согласно сообщению ведомства, положение продлится не менее двух дней. В этот период горожанам не разрешается дополнительно загрязнять воздух, и без того страдающий от смога. В частности, власти запрещают использовать пиротехнику, готовить блюда на улице при помощи открытого огня, сбрасывать песок или строительные отходы. Собственно, процессы стройки, которые способны ухудшить газовую обстановку, также придется приостановить.

Экологическая служба Пекина призывает местных жителей ограничить пребывание на улицах. Это касается учащихся и воспитанников детсадов, а также стариков, детей, сердечников и больных недугами дыхательных путей.