Арестантка Савченко жалуется на тонировку окон и видеонаблюдение в камере

Арестованный в Украине политик Надежда Савченко пожаловалась уполномоченным представителям Верховной рады по правам человека на условия содержания в камере. Пресс-служба секретариата пишет, что арестантка недовольно тонировкой и видеонаблюдением.

Правозащитники побеседовали с Надеждой Савченко и выяснили моменты, которые её не устраивает. Оказалось, что больше всего в камере ей не понравились камеры наблюдения и затемненные стекла.

В сообщении на сайте организации сказано, что уполномоченные проверили озвученные замечания. Однако эксперты не выявили грубых случаев несоблюдения основных прав и свобод арестованных. Напомним, что 23 марта Надежду Савченко поместили в киевский следственный изолятор сроком на два месяца.