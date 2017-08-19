В России на всех направлениях создали группы носителей крылатых ракет

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что в России на всех направлениях стратегической важности создали группы с носителями крылатых ракет, имеющих дальность всех видов базирования. По словам Герасимового, данные группировки будут осуществлять сдерживание на важных районах.

Как рассказал Валерий Герасимов, сейчас уже удалось в полтора раза сократить время на подготовку к боевому применению данного оружия. Для этого были задействованы усовершенствованные органы управления и внедренные программно-аппаратные комплексы.

Герасимов отметил, что группировки созданы на всех территориях, стратегическая важность которых стоит на высоком уровне. Размещение таких групп с крылатыми ракетами поможет войскам РФ вести работы по сдерживанию районов стратегической важности. Данное нововведение, отмечает Герасимов, было утверждено после последних событий, в частности, в Сирии.