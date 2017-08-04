"Обстановка нагнетается": Чижов надеется на здравый смысл и сотрудничество ЕС с РФ

Владимир Чижов, постпред России при ЕС, сохраняет надежду на продолжение сотрудничества Европы с ЕС и здравый смысл политиков. Такое заявление он сделал 24 марта в ходе интервью для Euronews.

Российский дипломат считает, что полученный ущерб от инцидента с Сергеем Скрипалём существенный, однако дело можно поправить. Он добавил, что политическая обстановка подверглась искусственному нагнетанию с целью сохранить единую позицию всех 28 стран Евросоюза. Владимир Чижов выразил мнение, что подобными мерами ситуацию в мире не поправить. Напротив, логика диктует необходимость возобновить тесное взаимодействие с РФ.

Днём ранее ЕС объявил об отзыве посла из российской столицы "для консультаций". Случай стал беспрецедентным. Таким образом организация проявила политическую солидарность с Великобританией "по делу Сергея Скрипаля", отравленного в Солсбери вместе с дочерью. Европейские политики склоняются к версии причастности России к этому инциденту.