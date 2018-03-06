BBC: экс-полковник Скрипаль сожалел о своих поступках

Сергей Скрипаль, погибший в марте от нервно-паралитического яда экс-полковник ГРУ, сожалел о своей деятельности двойного агента. Так рассказал телеканал BBC со слов его друга Владимира Тимошкова.

Школьный товарищ утверждает, что Сергей Скрипаль считал: решение стать перебежчиком испортило ему жизнь. В то же время бывший разведчик не воспринимал свои поступки, как предательство. Ведь он клялся в верности СССР, а не Российской Федерации.

Владимир Тимошков добавил, что Сергей Скрипаль из Великобритании послал главе РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о прощении. В своём послании полковник вымаливал разрешение вернуться в родную страну, чтобы вновь увидеться с мамой, братом и прочими близкими людьми. Журналисты BBC добавили, что администрация президента получение письма от Сергея Скрипаля не подтвердила.