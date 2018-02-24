Телеведущий Андрей Караулов: кампания против Слуцкого провалилась

Вчера в «Аргументах недели» появился очень эмоциональный материал, автором которого является Андрей Караулов. Телеведущий поделился своим мнением о секс-скандале, связанном с именем Леонида Слуцкого, и рассказал почему кампания против депутата провалилась.

Напомним, что накануне комиссия Госдумы по этике не нашла никаких нарушений поведенческих норм со стороны главы комитета по международным делам, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

Ранее Андрей Караулов (сразу после того, как за «обиженных» журналисток начали вступаться представители либеральных СМИ) довольно жестко высказался в адрес главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Не стал телеведущий молчать и сейчас.

– В случае, если бы Слуцкого (или кого-либо иного) обвинили в убийстве, изнасиловании, грабеже или в чем угодно другом, голословность недоказанных обвинений была бы налицо, за что последовала бы ответственность – за дачу заведомо ложных показаний. Общество на секунду задумалось бы, переглянулось и затем виноватыми были бы те, кто попытался выдвинуть эти необоснованные обвинения, – написал Андрей Караулов.

Он считает, что против Леонида Слуцкого была развернута мощная информационная кампания, отголоски которой слышны и сегодня.

– На ряде ресурсов уже появились требования о лишении его депутатского мандата и так далее. Ему инкриминируется некая виртуальная грязь. Но по тому, как она разрослась, можно сделать вывод, что это была тщательно срежиссированная кампания по апробации в России западных методик дискредитации известных политиков, либо деятелей культуры, либо общественных деятелей с помощью технологий харассмента, что в последнее время – после «Вайнштейн-гейта»! – стало обычной практикой на Западе, – добавил телеведущий.

Караулов напоминает читателям о том, что в поддержку Слуцкого высказывались очень известные не только в России люди – Вячеслав Володин, Андрей Дементьев, Валентина Матвиенко, Леонид Рошаль, Мирей Матье… Телеведущий считает, что в жизни главы думского комитета было немало сложных периодов – Чечня, Крым, Сирия. Но Слуцкий с честью выдержал все эти испытания. Победил Слуцкий и своих нынешних информационных оппонентов.

– Его репутацию, несмотря на мощнейшие усилия либеральных СМИ, подорвать не удалось. Как же в нашей стране возможны такие приемы? К сожалению, возможны, и из «Слуцкий-гейта» нужно вынести свои уроки, дабы подобный опыт не был повторен. Своей репутацией, силой личности и наработанным за многие годы авторитетом Слуцкий де-факто воспрепятствовал тому, чтобы эти грязные западные технологии были привнесены в Россию. И ему это удалось! – считает Андрей Караулов.