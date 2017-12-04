ЦИК объявила о победе Путина с 76,69% голосов

23 марта Центризбирком официально объявил о победе кандидата Владимира Путина. Согласно постановлению, президенту отдали предпочтение 76,69% проголосовавших.

Второе место досталось Павлу Грудинину, директору Совхоза имени Ленина, который выступил кандидатом от КПРФ. 11,77% россиян отдали за него свои голоса.

Третью позицию с поддержкой 5,65% избирателей занял лидер ЛДПР - Владимир Жириновский. Ниже с 1,68 идет Ксения Собчак, зарегистрированная от "Гражданской инициативы".

Глава "Яблока" Григорий Явлинский получил 1,05%, предприниматель от "Партии роста" Борис Титов - 0,76%, Максим Сурайкин из "Коммунистов России" - 0,68. Выбор оставшегося числа граждан пал на Сергея Бабурина, выступившего от "Российского общенародного союза" - 0,65%. В пятницу проект постановления ЦИК будет принят в ходе назначенного заседания.