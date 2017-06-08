За минувшие сутки в Сирии 15 населенных пунктов приняли перемирие

За прошедшие сутки 15 населенных пунктов Сирии подписали соглашения о перемирии. Так 23 марта объявила пресс-служба Минобороны.

Полтора десятка селений обязались соблюдать режим прекращения боевых действий в регионах Эль-Кунейтра и Дераа. Таким образом число административных единиц, поддерживающих перемирие, выросло до 2452. За этот же период сирийский Центр по примирению оказал медицинскую помощь 98 людям, однако не проводил гуманитарных мероприятий.

Представители России в совместной российско-турецкой комиссии обнаружили 14 эпизодов со стрельбой. Пять из них произошли в Латакии, семь - в Дамаске и два - в Хомсе. Турецкие наблюдатели зафиксировали лишь 11 случаев по провинциям: шесть - Дамаск, два - Идлиб, два - Хама, Деръа - один. Министерство отмечает, что число вооруженных групп, согласившихся на мирный режим, сохраняется прежним - 234.