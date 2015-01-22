Экстрасенс Дмитрий Иванов назвал место и обстоятельства развязки по Донбассу

Известный российский экстрасенс Дмитрий Иванов озвучил предсказание относительно событий в Донбассе. Он определил обстоятельства и место, где произойдет развязка конфликта.

Предсказатель увидел в будущем превосходство непризнанной республики ДНР над силами Украины. По его информации, пятилетнее противосстояние завершится на Светлодарской дуге. Именно здесь в конце 2016 года украинские военные очутились внутри "котла".

По словам Дмитрия Иванова, в ходе решающих боев ополченцы в очередной раз окружат ВСУ и загонят их в безвыходное положение. В отчаянии военное руководство Украины предложит обсудить ситуацию на переговорах, однако ДНР и ЛНР откажутся от дипломатии и массированной бомбардировкой нанесут поражение своим противникам.