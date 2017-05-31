Источник в СМИ сообщает о том, что страны ЕС, в том числе Чехия, могут согласиться на высылку российских дипломатов‍. Решение об этом им придется принять из-за давления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

СМИ сообщили об итогах правительственной беседы, которая произошла между участниками первой рабочей сессии саммита ЕС. Согласно данным, которые они предоставляют, представители некоторых стран уже задумались о том, чтобы выслать с территории государства российских дипломатов‍.

Например, ситуацию уже прокомментировал Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии. Он говорит, что считает такое решение возможным, и в стране уже начали рассматривать его. Он уточнил, что будут высланы не все дипломаты, скорее всего, это затронет лишь единицы.