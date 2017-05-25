В Верховной Раде Украины задержали Надежду Савченко

22 марта в здании Верховной Рады Украины Надежда Савченко лишилась неприкосновенности, ее задержали из-за подозрений в госперевороте и терроризме. Разрешение на ее арест дали в Генпрокуратуре.

Как стало известно, скандал вокруг Надежды Савченко набирает новые обороты. В Генпрокуратуре Украины дали разрешили провести операции по ее задержанию и аресту. Также там утвердили необходимым привлечь Савченко к наказанию.

Надежду Савченко задержали прямо в здании Рады. Там ей прочитали документально-оформленное подозрение и произвели ее задержание. Савченко подозревают в том, что она занималась подготовкой и хотела устроить госпереворот, планировала теракты.

Неприкосновенность с Савченко сняли по представлению, которое ранее подал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он утверждал, что имеются факты и доказательства причастности Савченко к работам по организации теракта, который она планировала совершить в парламенте.

По данным от Луценко, Савченко лично принимала участие в работе по подготовке к терактам. Также он указал, что в опасной операции, которая могла стать причиной трагедии, Савченко намеревалась использовать минометы и другие виды оружия.