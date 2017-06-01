ЦИК РФ не нашла нарушений, ставящих под сомнения итоги президентских выборов

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что в выборах не нашли нарушений законодательства, которые могли бы ставить под сомнение итоги голосования. Об этом 22 марта будут резюмировать на заседании избиркома.

Как сообщают СМИ, которые располагают документом, где указан итог по сегодняшнему заседанию, в ЦИК не будут ставить итоги выборов под вопрос или сомнения. По данным, во время выборов не было допущено нарушений, которые могли бы стать поводом для детального анализа всего процесса голосования.

В документе также пояснили, что члены ЦИК проели анализ всех обращений, которые поступали с момента начала проведения выборов и, непосредственно, голосования. Напоминается, что 18 марта в России состоялись выборы, на которых, по данным, Владимир Путин набрал порядка 76,6 голосов, которые были собраны после обработки 99,75% протокольных документов.