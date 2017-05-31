Bloomberg: Мэй хочет убедить ЕС выслать российских дипломатов‍

Агентство Bloomberg передает информацию о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет убедить ЕС выслать российских дипломатов‍ из всех европейских стран. Взамен она собирается предоставить им данные по расследованию делу Скрипаля.

Стало известно о масштабных намерениях Великобритании посодействовать разрушению отношений всех стран, входящих в Европейский союз, с Россией. Так, главным инициатором в этом выступает Тереза Мэй. Она заявила, что хочет убедить ЕС поддержать решение страны, представителем которой она является, выслать российских дипломатов‍.

Источник, на которого ссылается агентство Bloomberg сообщает, что Мэй уже продумала, каким образом надавит на ЕС. Взамен на поддержку она обещает поделиться с властями стран данными, которые британским следователям удалось собрать по делу двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля.