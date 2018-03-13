МИД РФ: Великобритания могла срежиссировать нападение на Скрипаля

В МИД России выдвинули предположение, что британские власти срежиссировали нападение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В тоже время в ведомстве считают, что если данный вариант развития событий неверный, то власти Великобритании просто не в состоянии защититься от химатаки.

Сотрудник МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что в настоящий момент существует только две версии, почему было совершено нападение на Скрипаля. Он отметил, что либо британские власти самостоятельно не могут предотвратить химатаку, либо сами срежиссировали нападение на экс-сотрудника ГРУ.

В то же время Ермаков подчеркнул, что Россия никого не обвиняет в произошедшем, просто расследует преступление и старается сосредоточить свое внимание на всех деталях дела. МИД РФ считает, что Великобритания не просто так отказывается предоставить все материалы по делу Скрипаля и, возможно, все улики уже куда-то исчезли. Ермаков отметил, что в этом еще предстоит разобраться.