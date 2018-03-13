Британский посол отказался явиться на встречу в МИД РФ по делу Скрипаля

Британский посол в России Лори Бристоу не намерен появляться в МИД РФ и не станет принимать участия во встрече по делу отравленного экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сегодня, 21 марта, заявили в британском диппредставительстве.

Как сообщалось ранее, в среду, 21 марта, в МИД РФ будет проходить собрание со всеми иностранными послами, где российская сторона представит свою позицию в связи с произошедшим в Солсбери. В дипломатическом представительстве Великобритании в России сообщили, что Лори Бристоу не намерен принимать в этом участия, однако рассматривается вариант участия только на рабочем уровне.

Стоит отметить, что в настоящий момент представители МИД РФ пока никак не прокомментировали отказ Бристоу явиться на встречу с иностранными послами.

Напомним, Великобритания обвиняют Россию в намеренном отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочь нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Тереза Мэй ранее заявляла, что у России для этого имелись мотивы и намерения, однако какие именно не уточняла.