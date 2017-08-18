Глава МИД Японии подарил Лаврову в день рождения торт в виде мяча

Сегодня, 21 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров празднует свой 68-й день рождения. Сейчас он находится в Японии с официальным визитом и уже получил подарок от коллеги Таро Коно торт в виде мяча.

Во время приема Лаврова японский глава внешнеполитического ведомства Таро Коно подготовил своему российскому коллеге подарок в честь дня рождения. В торжественной обстановке он вручил Лаврову торт в виде мяча, а взамен получил от коллеги настоящий мяч с символикой Чемпионата мира по футболу, который уже в этом году пройдет в России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Коно на встрече с Лавровым отметил, что глава МИД РФ привез в Токио снег. Тогда Лавров пошутил, что Россия не вмешивалась в японские выборы и решила вмешаться в климат Японии.