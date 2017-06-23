Washington Post: Трампу велели ему не поздравлять Путина с победой на выборах

The Washington Post сообщает данные, согласно которым советники президента США Дональда Трампа велели ему не поздравлять нынешнего президента России Владимира Путина с победой на выборах. Газета ссылается на людей в Белом Доме, которые слышали их минувший разговор по телефону.

Зарубежные СМИ сообщают информацию, которая затрагивает тему минувшего звонка по телефону лидера Соединенных Штатов Америки, адресованного президенту России Владимиру Путину. Так, в частности журналисты газеты The Washington Post, которая издается в Вашингтоне, утверждают, что Трампу велели ему не поздравлять Путина с победой на выборах.

Издание ссылается на людей в Белом Доме, которые знакомы с ситуацией. По их словам, советники Трампа на специальной конференции передавали ему документы, в содержании которых крупным шрифтом было написано: "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ". Кроме того, те же люди хотели, чтобы в ходе телефонного разговора с Путиным он начал разборки по делу двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля, которого, как считает Великобритания, отравила Россия. Тем не менее, эта тема не был затронута. Также американский лидер все же поздравил российского. Как отмечает издание, возможно, Дональд Трамп просто не прочитал записки, которые ему отправляли.