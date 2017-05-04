В Литве предлагают отправить Киркорова в "черный список" за слова о Крыме

Депутат литовской партии СО-ХДЛ предлагает МИД страны отправить в "черный спико" исполнителя Филиппа Киркорова за его позицию по Крыму. О своём призыве Лауринас Касчюнас объявил на своём Facebook.

Член "Союза Отечества - Христианских демократов Литвы" вынес свой проект на рассмотрение в минувшем январе. Ему не понравилось, что певец положительно отзывался о присоединении полуострова к составу Российской Федерации. К его неудовлетворению, правительство мнение Лауринаса Касчюнаса не разделило.

Политик обратил внимание, что из-за отсутствия своевременного запрета Филипп Киркоров стал частью пропаганды во время избирательного процесса в России. 18 марта артист проголосовал в российском посольстве Вильнюса. Он вспомнил единство республик Советского Союза и отметил разделенность стран в современной геополитической обстановке. По словам Филиппа Киркорова, благодаря выступлениям он условно преодолевает установленные государственные границы при помощи музыки.