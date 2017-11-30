Высланные из Великобритании дипломаты улетели из Лондона и получат новую работу

20 марта из Лондона улетели 23 российских дипломата, которых выслали из Великобритании по делу о Сергее Скрипале. Об этом сообщил посол РФ Александр Яковенко.

По словам источника, сотрудники дипломатической службы вместе с членами своих семей покинули страну в достойных условиях. Российское правительство снабдило для этой цели хороший самолет. На родине россиян встретят с комфортом. Посол отметил, что настроение пассажиров отличное - они относительно спокойно воспринимают ситуацию. Главный минус - дети покинули британские учебные заведения до конца учебного года. Однако посольство приложит все усилия, чтобы ученики вернулись в Россию с заслуженными аттестатами.

По словам Александра Яковенко, все дипломаты продолжат свою службу Российской Федерации на прежних направлениях в любом государстве по выбору. Некоторые продолжат карьерный рост по линии Министерства обороны, а остальные - в МИД.