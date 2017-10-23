Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах

Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием того на пост президента России. Телефонный разговор между лидерами двух стран произошел 20 марта.

Президент США все-таки поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Коллеги смогли пообщаться по телефону и обсудить самые насущные проблемы в отношениях двух стран. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Кремля. Стало известно, что Трамп подчеркнул необходимость обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.

Кроме того, отмечается, что стороны затронули тему о важности проведении действий, направленных на ограничение гонки вооружений.

В пресс-службе также заявили, что Трамп и Путин успели обсудить проблему в Сирии и в Украине, а также пришли к выводу, что только двустороннее сотрудничество способно урегулировать ситуацию.