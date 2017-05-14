Рябков заявил о вмешательстве США в российские выборы

Заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США пытались помешать проведению выборов на территории России. Вмешательством Рябков назвал критику ЦИК из-за недопуска оппозиционного политика Алексея Навального.

Как известно, перед тем, как в России прошли президентские выборы, Вашингтон выступил с резкой критикой в адрес ЦИК, которая отказалась регистрировать кандидатуру Алексея Навального из-за имеющейся у него судимости. По словам Рябкова, данные выпады американцев и есть самое настоящее вмешательство в президентские выборы России.

Отметим, что в России 18 марта прошли выборы, победителем которых стал самовыдвиженец и действующий президент России Владимир Путин, собрав более 76% голосов избирателей.