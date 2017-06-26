Дуров: угрозы заблокировать Telegram не повлияют на конфиденциальность

20 марта создатель Telegram разместил в соцсети комментарий на угрозы правительства России заблокировать мессенджер. Павел Дуров утверждает, что они не возымеют эффекта на политику компании о конфиденциальности.

Предприниматель заявил на странице в Twitter объявил, что Telegram не намерен рассекречивать персональные данные пользователей, сколько бы власти не угрожали и не блокировали сервис в России. По словам Павла Дурова, мессенджер продолжит отстаивать принципы свободы и приватности.

Ранее "Версия" писала об отказе Верховного суда РФ признать недействительным закон, обязывающий Telegram выдать ключи шифрования пользовательских сообщений ФСБ. Правозащитники аргументировали это намерением защитить конституционные права людей, которые могут нарушаться в рамках этого закона.