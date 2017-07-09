ЦИК: Официальные итоги выборов огласят только после рассмотрения всех жалоб‍

В ЦИК заверили журналистов, что официальные итоги выборов огласят только после рассмотрения всех поступивших жалоб‍. Представителем от ведомства на семинаре в Общественной палате выступала его глава Элла Памфилова.

Глава ЦИК Элла Памфилова высказалась о различных слухах, которые в последнее время оплели тему президентских выборов. Так, среди некоторых масс распространено мнение, что многие голоса были куплены либо же украдены. Такую точку зрения поддерживают даже некоторые отечественные СМИ, не говоря уже о зарубежных. Памфилова решила раз и навсегда поставить точку в таких разговорах и сделала заявление, которое не дает прецедента для последующих таких заявлений от кого-либо.

По словам главы Центризбиркома, официальные итоги выборов огласят только после рассмотрения всех поступивших жалоб‍. Она еще раз подчеркнула, что ведомство открыто для принятия доказательств о каких-то нарушениях в ходе процесса голосования граждан, поэтому в особом порядке рассмотрит все подобные заявления.