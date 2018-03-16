Савченко заявила, что презирает украинскую власть и считает ее "позорной"

Нардеп Верховной Рады Украины Надежда Савченко публично заявила о том, что презирает украинскую власть. По ее словам, нынешнее правительство ненавидит около 99% украинцев.

Выступая в суде в связи с делом Владимира Рубана нардеп заявила, что готова за него поручиться, так как он любит Украину, однако испытывает неприязнь к власти. При этом она добавила, что в настоящий момент существующее украинское правительство ненавидит около 99% граждан. Помимо этого Савченко поспешила напомнить суду, что Рубан обменивал пленных украинцев, и что кроме него вряд ли кто-то будет этим заниматься.

По ее словам, генпрокурор Украины Юрий Луценко не спешит заниматься обменом пленных, хотя на Майдане громче всех говорил о свержении власти, так что ему, считает Савченко, самому можно вменить те статьи, по которым обвиняют Рубана.

В то же время во время своего выступления Савченко официально заявила, что презирает нынешнее украинское правительство и считает его "позорным", при этом она не постеснялась высказаться об этом публично.