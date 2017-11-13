"Утро вечера мудренее": В Кремле ответили на отказ Трампа поздравлять Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что в Кремле не видят "недружественных шагов" в том, что глава США Дональд Трамп не отправил Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с переизбранием. Он заявил, что "утро вечера мудренее".

СМИ стало известно о том, что Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах в России и поинтересовались у Пескова, что Кремль думает по этому поводу. Пресс-секретарь отметил, что многие западные коллеги уже поздравили Путина и звонки до сих пор поступают. То, что Трамп пока не позвонил российскому президенту, это не говорит о его "недружелюбности" по отношению к России, ведь у него может быть много других забот и он поздравит Путина позднее.

Также Песков припомнил старую пословицу о мудрости утра по сравнению с вечером и отметил, что Трамп может передумать.