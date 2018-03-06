Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков настоял на просьбе предоставить доказательства в причастности России к делу Сергея Скрипаля со стороны Лондона. Он считает, что в этом случае необходимо "сохранять трезвость ума".

Дмитрий Песков по просьбе журналистов дал комментарий по поводу недавнего высказывания федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. На днях у нее состоялась встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, в ходе которой была обсуждена тема обвинений в сторону России по делу отравления двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля. Меркель заявила, что правительство РФ обязано показать, что не замешана в этом. В ответ на это Песков настоял на доказательствах в причастности России к делу Скрипаля со стороны Лондона.

Пресс-секретарь Кремля высказал мнение, что Россия уже достаточно натерпелась обвинений со стороны Великобритании, однако по делу так и не было предоставлено ни одного доказательства со стороны ее властей. По этой причине он призвал всех дождаться, когда они сами предоставят хоть какие-то материалы по этому запросу.