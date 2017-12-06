Володин: россияне проголосовали за Путина на фоне антироссийской агрессии из-за рубежа

Под антироссийским давлением зарубежных государств россияне массово проголосовали в поддержку Владимира Путина. Так считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Нападки и агрессивная информационная кампания против России заставила избирателей сплотиться вокруг действующего лидера. Именно благодаря такому единению кандидат сейчас уверенно побеждает на выборах. Вячеслав Володин отметил, что президент продемонстрировал свои возможности и планы в пользу государства. Увидев результаты в деле, граждане решили поддержать сильного правителя, независимо от своих политических убеждений.

По мнению Вячеслава Володина, о выросшем уровне доверия Владимиру Путину свидетельствует большое количество голосов из других стран. Политик предполагает, что зарубежные избиратели видят в кандидате символ всей Российской Федерации. Поддерживая его, они пытаются поддержать всю свою родину.