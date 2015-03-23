Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президентские выборы в России

Еженедельник Charlie Hebdo, который славится своими сатиристическими зарисовками, разместил карикатуру на российские выборы. Отмечается, что карикатура появилась в журнале 14 марта, за 4 дня до выборов президента в России.

Как известно, журнал Charlie Hebdo не раз попадал в скандалы из-за своих карикатур. Так, в еженедельнике публиковались карикатуры на сына Николя Саркози, который обручился с богатой иудейской наследницей, на рок-исполнителя Дэвида Боуи, выход Великобритании из состава ЕС, крушение Ту-154 в Крыму, Ангелу Меркель, Владимира Путина и других политических деятелей.

На этот раз Charlie Hebdo решил проиллюстрировать выборы президента в России, изобразив Владимира Путина, держащего Ксению Собчак в руке, словно марионетку. На карикатуре Собчак рассказывает, что является "антипутинским" кандидатом, а за спиной Путина сидит связанный Алексей Навальный и вещает о том, что является единственным демократом на выборах и призывает граждан России не голосовать.

Данная карикатура появилась в журнале 14 марта, ровно за 4 дня до выборов в России, ее также публиковал на своей странице в соцсети галерист Марат Гельман.