В Москве избили члена ТИК "Марьина Роща" от Грудинина

18 марта неизвестные избили члена территориальной избирательной комиссии "Марьина Роща" Ивана Егорова. Как сообщает пресс-служба КПРФ, пострадавший представлял Павла Грудинина с правом решающего голоса.

Предполагается, что причиной агрессии стало обнаружение Иваном Егоровым серьёзного нарушения на избирательном участке № 667. Он заметил не опечатанный КОИБ и призвал председателя пересчитать бюллетени ручным методом. Услышав требование, председатель пришел в ярость и даже начал угрожать члену ТИК.

Когда же Иван Егоров покинул здание, на улице его встретила группа злоумышленников, которые нанесли ему тяжелые травмы. В своей публикации КПРФ отмечает, что мужчину госпитализировали в Институте им. Склифосовского. Вскоре ему предстоит пережить операцию и пройти курс реабилитации сроком в три месяца.