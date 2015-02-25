Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози по делу о кампании 2007 года
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Во Франции бывший президент страны Николя Саркози задержан полицией по делу о финансировании его кампании накануне выборов 2007 года. Об этом пишет агенство Reuters.
Журналисты ссылаются на источники в судебной службе. Николя Саркози подозревают в нарушениях по финансированию предвыборной гонки. В настоящее время политик находится во власти правоохранителей, которые намерены получить от него показания в связи с выявленными фактами.
Французское издание La Monde подтверждает информацию о событии. СМИ пишет, что сейчас Николя Саркози задержали в Нанте и допрашивают по вышеназванному поводу.