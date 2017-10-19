Экс-волонтер штаба Собчак рассказал о выборах и "шпионах Собчак"

Бывший волонтер предвыборного штаба Ксении Собчак Сергей Абламский рассказал о прошедших 18 марта президентских выборах и о "шпионах" телеведущей. Он отметил, что по собственной инициативе проехался по нескольким избирательным участкам и везде ему говорили, что "шпионы Собчак" им не нужны.

Абламский выразил уверенность, что основной целью Собчак является попасть в Госдуму через скандалы, обман и антирейтинг, что пока ей прекрасно удается. Волонтер выразил уверенность, что такими темпами Собчак уже к 2021 году добьется успехов. Он рассказал, что во время выборов по собственной инициативе проехался по нескольким избирательным участкам Брянска и везде ему ответили, что "шпионы Собчак" им не нужны.

Его заинтересовало, что же Ксения Собчак могла такого сделать, что ее не воспринимают в Брянской области. В то же время Абламский отметил, что практически на всех участках присутствовали негативно настроенные члены КПРФ, некоторые избиратели портили бюллетени или же фотографировали уже заполненные на свои смартфоны.