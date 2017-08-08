Глава МИД Украины призвал устранять угрозу из России усилением политического давления

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предлагает отреагировать на угрозу со стороны России усилением политического давления на неё. Так он заявил во время интервью для Deutsche Welle.

Павел Климкин обратил внимание на "нетрадиционные угрозы", которые Российская Федерация может реализовать в различных областях. К примеру, в энергетической сфере или кибертехнологиях. В связи с подобной опасностью украинский чиновник считает, что мировая общественность недостаточно давит на потенциального агрессора. А можно было, в частности, устроить бойкот против футбольного Чемпионата мира в РФ

По словам главы МИД Украины, западные государства должны принять против России "скоординированные" и "всеобъемлющие" меры. Он отметил, что без структурного объединения трансатлантического сообщества российское правительство будет пытаться воздействовать на заграничные институты демократии. По мнению Павла Климкина, Украина относится к этому сообществу и является важной его составляющей.