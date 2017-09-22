СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру, директор идет в отставку

Директор частной английской компании Cambridge Analytica Александр Никс рассказал, что хочет спасти ее и ради этого даже может уйти в отставку. До этого СМИ обвинили ее во вмешательстве в президентские выборы по всему миру.

Накануне канал национального телевещания Великобритании Channel 4 провел собственное расследование в отношении частной компании Cambridge Analytica. Впоследствии его корреспонденты обнародовали убедительные доказательства того, что она в определенные промежутки времени вмешивалась в выборы президента по всему миру.

Сотрудники телеканала решили взять директора аналитической компании с поличным и провели скрытое расследование. Один из них представился человеком, который хочет, чтобы выборы в Шри-Ланке прошли с определенным результатом и готов за это щедро заплатить. Глава Cambridge Analytica пошел ему навстречу и уже начал собирать материалы на кандидатов. Он рассказал, к каким тактикам прибегает, и что главным его оружием является интернет. По его словам, такую же тактику он использовал для выборов в Кении, Аргентине, Индии и других странах.

Накануне в сети стало известно, что произошла утечка личных данных порядка пятидесяти миллионов человек, которые зарегистрированы в социальной сети Facebook. В ходе расследования оказалось, что это тоже последствия действий компании Cambridge Analytica, с помощью которых она хотела влиять на выборы.