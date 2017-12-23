Путин уступил Грудинину на одном из участков Ирана

18 марта Владимир Путин уступил Павлу Грудинину по количеству голосов на одном из иранских участков. Такую информацию рассказала пресс-служба Центризбиркома.

Оказалось, что действующего президента россияне из Ирана поддержали намного слабее, чем кандидата от коммунистической партии. Согласно полученным результатам, бюллетеней с отметкой напротив Павла Грудинина оказалось в несколько раз больше.

Кроме того Павел Грудинин обошел явного фаворита на посте главы России в одной из деревень Оконешниковского района Омской области. Члены КПРФ выяснили, что за их кандидату отдали предпочтение 40,85% проголосовавших на участке № 1292, находящегося на территории села Стрельниково. При этом Владимир Путин заслужил только 36,62%.