Путин рассказал о приоритетах на новый президентский срок‍

Владимир Путин после своей абсолютной победы на президентских выборах обозначил приоритеты внутренней политики России. Особое внимание глава государства обещает уделить экономике, здравоохранению, образованию и инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин рассказал о внутренней повестке для страны. По словам российского главы, на данный момент особого внимания нуждается экономика. Политика придаст ей инновационный характер, что решительным образом позитивно скажется на благополучии населения.

Кроме того, Путин заявил, что без внимания не останутся такие сферы как здравоохранение, образования, промышленность и инфраструктура.

Также президент России отметил, что на повестке дня развитие обороноспособности государства, поскольку эти проблемы стали особенно насущными в последнее время.