Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз заявила о виновности России в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Она также отметила, что у РФ были на то возможность и свои мотивы.

В ходе беседы с журналистами Мэй в очередной раз заявила, что Россия имела собственные мотивы и намерения для отравления Сергея Скрипаля. По словам премьер-министра, нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили экс-сотрудника ГРУ, было произведено на территории России. Это дает ей основания полагать, что у российской стороны были собственные мотивы и намерения для совершения данного преступления.

По словам Мэй, по такому принципу Россия действует в Европе, и теперь это произошло в Великобритании. Премьер-министр отметила, что подобное могло произойти абсолютно в любой стране. Также Мэй рассказала о том, что многие страны поддержали Великобританию в этом деле, что на самом деле указывает на то, что российская сторона имеет отношение к произошедшему.

Стоит отметить, что Тереза Мэй не стала уточнять, какие именно мотивы и намерения Россия преследовала в данном деле.