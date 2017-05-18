Макрон поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах‍

Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Французский лидер призвал своего коллегу разобраться с делом Сергея Скрипаля.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Путиным поздравил его с избранием на пост президента России. Во время переговоров Макрон затронул несколько насущных для мировой общественности проблем.

В частности, президент Франции призвал Путина как можно скорее разобраться с делом Скрипаля и приложить для справедливого расследования все возможные усилия. Кроме того, Макрон не преминул напомнить о ситуации в Сирии, а именно в провинциях Африн и Восточная Гута.

Президент Франции подчеркнул, что прекращение военных действий является острой необходимостью для восстановления мира.