"Miss me?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании

На здании МИД Великобритании появилась световая проекция с фотографией улыбающегося президента России Владимира Путина. Рядом с фотографией появилась надпись в стиле Джима Мориарти из сериала "Шерлок" "Miss me?".

Арт-группа Philosoraptors запустила на здании МИД Великобритании световую проекцию с изображением Путина с улыбкой на лице и надписью "Miss me?", что в переводе на русский язык обозначает "Скучали по мне?". Подобное уже было замечено в сериале "Шерлок", когда на всех экранах в городе появился улыбающийся Джим Мориарти и постоянно повторял фразу "Miss me?".

Организаторы данной акции также сопроводили ролик текстом, в котором рассказали о "руке Кремля" во время американских выборов, обрушении биткоина и теперь в деле экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Они отметили, что россияне любят Путина, а потому попросили правительство Британии уважать выбор русских граждан.

Стоит отметить, что ранее такая проекция уже появлялась на здании отеля Trump SoHo в Нью-Йорке.

В настоящий момент британские власти пока никак не прокомментировали произошедшее.