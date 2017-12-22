Джонсон обвинил Россию в попытке «спрятать иголку в стоге сена»‍

Борис Джонсон, глава Министерства иностранных дел Великобритании, заявил, что Россия стремится "спрятать иголку в стоге сена". Подобный комментарий политик сделал по поводу скандального дела Сергея Скрипаля.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон продолжает отстаивать позицию мирового сообщества о причастности Российской Федерации к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На этот раз Джонсон отметил, что Россия придерживается своей привычной стратегии и "пытается спрятать иглу в стоге сена".

Именно подобным образом председатель внешнеполитического ведомства Великобритании комментирует все отрицания России. По мнению Джонсона, опровержения российских политиков не имеют под собой никакой фактической баз и являются неоправданными.

Стоит напомнить, недавно вспыхнул скандал вокруг отравления Скрипаля газом под названием "Новичок". В то время как большинство стран обвиняют в преступлении Россию, представители отечественного МИД утверждают, что подобное вещество никогда не производилось в государстве.