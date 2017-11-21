Жириновский считает, что скоро Россией будет править царь

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул предположение, что выборы в 2018 году для России стали последними. По его словам, в скором времени страна пойдет по китайскому пути и Российской Федерацией будет править царь.

Пока идут подсчеты итогов голосования, кандидат на пост главы РФ Владимир Жириновский пообщался с журналистами и предсказал, что в будущем в России не будет такой должности, как президент, вместо него бразды правления возьмет царь. По его словам, "будет Госсовет, то есть своего рода некий коллективный орган, где председателя Госсовета, который обладает всеми правами президента, выберут на этом заседании. Сам же Госсовет сформируют из лучших представителей власти, в общей сложности около 40 человек будут сидеть в Кремле".

Таким образом Жириновский намекнул на то, что в скором времени Россия станет похожей на Китай, где теперь всю жизнь будет править председатель КНР Си Цзиньпин.

Также журналисты поинтересовались у лидера ЛДПР, намерен ли он выдвигать свою кандидатуру на грядущие выборы. Жириновский ответил, что такие вопросы задавать "неприлично", ведь через 6 лет будут уже другие выборы и многое может измениться.