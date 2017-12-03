ОБСЕ прокомментировала организацию выборов президента России

Эксперты ОБСЕ прокомментировали уровень организации выборов российского президента 18 марта и обратили внимание на ограничение свобод. В понедельник общий отчет озвучил специальный координатор Михаэль Георг Линк.

Наблюдательная комиссия БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ пришли к выводу, что избирательный процесс в России усилиями ЦИК состоялся открыто и "эффективно". Однако сотрудники организаций отмечают чрезмерно высокий контроль юридического и политического окружения. Наблюдатели замечали неоднократное подавление критики.

По словам Михаэля Георга Линка власти ограничивали основные демократические свободы. Среди них: свободу собраний и свободного выражения взглядов. Из-за этого в стране появился недостаток здоровой политической конкуренции. Глава комиссии БДИПЧ Ян Петерсен заявил, что итоговый доклад организации будет составлен и опубликована спустя примерно два месяца.