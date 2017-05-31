Польша собирается выслать российских дипломатов из солидарности с Великобританией‍

Варшава собирается выслать российских дипломатов из солидарности с Великобританией‍. Как уточнил Михал Дворчик, являющийся председателем канцелярии правительства Польши, решение вынесено на рассмотрения из-за инцидента с отравлением двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Информационное агентство Gazeta Prawna описывает ситуацию, которая накануне начала складываться в польском правительстве. Оказывается, оно собирается выслать из страны российских дипломатов, чтобы показать Великобритании свою солидарность. Как сообщает источник, речь о такой мере зашла еще на прошлой неделе, когда скандал по делу об отравлении Скрипаля находился в самом разгаре. Тем не менее, в Варшаве решили подождать, чтобы увидеть результат проведенных выборов президента в России, которые состоялись вчера, 18 марта.

Теперь же Польша предупредила Россию о своих планах. В ее правительственных кругах считают, что такие меры должны предпринять все страны, которые входят в Европейский Союз. Тем не менее, если этого все же не случится, Польша готова действовать самостоятельно в интересах Великобритании.