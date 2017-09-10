291409 ямальцев своими голосами поддержали кандидата Владимира Путина

19 марта лидер ямальского Избиркома А.Гиберт озвучил предварительные итоги голосования в автономном округе. По его словам, доверие Владимиру Путину здесь оказали 85,54% от общего числа проголосовавших избирателей. Это позволило ВВП с громадным отрывом превзойти конкурентов. К примеру, его ближайший преследователь Павел Грудинин (КПРФ) набрал всего 5,72 % голосов. А.Гиберт акцентировал внимание на том, что, ямальские избиратели с 2004-го года традиционно оказывают повышенную поддержку Владимиру Путину, и процент набираемых им здесь голосов всегда превышает 84%.

Общая явка в ЯНАО составила 91,9%, 340791 избиратель воспользовался правом отдать голос за своего кандидата. В 2012-м году на президентских выборах явка была 93,43%. Избиратели сельских территорий привычно проявили повышенную активность. В Надымском и Красноселькупском р-нах — максимальная явка в размере 98,82% и 97,57%. В городах лидирующие позиции занимают Муравленко и Новый Уренгой, где на участки пришли 93,76% и 92,36% избирателей, — резюмировал А.Гиберт.