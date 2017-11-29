ЦИК: Путин получил голоса рекордных 56 миллионов россиян

Кандидат Владимир Путин во время президентских выборов получил голоса рекордного количества человек - 56 миллионов избирателей. Так 19 марта объявил СМИ Николай Булаев, запредседателя ЦИК.

По словам источника, число в 56,2 миллиона россиян является абсолютным рекордом среди прошлых президентских выборов. В общем это составляет 76,66% от всех проголосовавших.

По сравнению с результатами 2012 года избирательные участки посетило на примерно миллион россиян больше. Тогда проголосовали 71,8 миллионов населения, а в 18 марта - свыше 73 миллионов человек. В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова уведомила, что обработав 99,84% протоколов эксперты подсчитали общую явку на уровне 67,47%.