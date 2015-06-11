Европарламент отметил высокую демократичность выборов в РФ

Выборы президента в России продемонстрировали высокую демократичность страны. Так 19 марта сообщил итальянский депутат Европарламента Стефано Мауллу.

Европейский политик наблюдал за ходом избирательного процесса и обсудил его в понедельник с руководителем международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым. Он признал, что россияне достигли "очень мудрой демократии", которая положительно сказывается на политической жизни государства и правлении её избранника. Итальянец заявил, что 18 марта жители России участвовали в выборе очень активно. Этот факт Европа должна признавать и уважать.

Стефану Мауллу отметил, что Россия принимает активное участие в международной политике и выполняет в ней "важную роль". В первую очередь это касается Ближнего Востока и Сирии, в частности. Европеец считает, что взаимоотношения между Европарламентом и РФ должны развиваться. Италия уже давно поддерживает тесное сотрудничество с российскими властями, и Стефано Мауллу надеется на дальнейшее укрепление этих связей. По его словам, сейчас очень важно укреплять содействие, чтобы препятствовать недоброжелателям.