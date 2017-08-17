Разведка США и КНДР могла наладить прямой секретный контакт

Разведслужбы США скрытно наладили с КНДР контакты для прямого обмена информацией по секретным каналам. Об этом телеканалу CBS News рассказали американские чиновники.

По информации источников, главным инициатором и организатором процесса выступает ЦРУ. Разведка под руководством недавно назначенного директора Майка Помпео перешла к политике "тихой дипломатии". Новый глава стремится наладить альтернативную связь с Северной Кореей, не зависящую от дипломатических каналов Госдепа через ООН.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о своём согласии лично побеседовать с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Согласно предположениям, встреча должна пройти в апреле текущего года. Однако Кан Гён Хва, руководитель МИД Южной Кореи, утверждает, что власти КНДР пока не предоставили решение по этому вопросу. Она добавила, что между государствами налажен "канал общения".