Путин впервые прокомментировал обвинения России в деле отравления Скрипаля, назвав их "нонсенсом"

Глава РФ Владимир Путин впервые прокомментировал обвинения Великобритании в сторону России в деле отравления двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля, назвав их "нонсенсом". Заявление он сделал, находясь в личном избирательном штабе.

Накануне Владимир Путин лично пообщался с представителями прессы и во время этой встречи впервые дал свой комментарий по поводу обвинений в сторону России в деле отравения Скрипаля. Она состоялась в личном избирательном штабе президента, где он и назвал такие предположения "нонсенсом". Путин объъяснил, что улышал об этом из средств массовой информации и никакого отношения к этому не имеет.

К тому же, президент России привел несколько аргументов в пользу правдивости его высказывания. Он напомнил, что в стране не осталось химического оружия после того, как было произведено его публичное уничтожение, в котором участвовали международные наблюдатели. Также Владимир Путин считает это "бредом и нонсенсом", так как не понимает, почему кто-то может считать, что российское правительство стало бы делать что-то подобное в преддверии проведения выборов, а также ЧМ по футболу.