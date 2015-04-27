Полторы тысячи международных наблюдателей присутствовали на выборах президента России

Они присутствовали на избирательных участках, лично наблюдая за ходом голосования.

Один из наблюдателей – бывший председатель ПАСЕ, член Сената Испании Педро Аграмунт рассказал изданию dailystorm.ru зачем он приехал и что интересного увидел на избирательных участках:

«Я знаком тут со многими людьми, в том числе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Поэтому не понимаю, почему мы должны были от этого приглашения отказываться. Не вижу в этом никакой проблемы. Это в порядке вещей, когда представители международного сообщества дают свою оценку уведенного в день голосования», – сообщил наблюдатель.

Аграмунт уверен, что присутствие международных наблюдателей остается важным для формирования ими своей независимой оценки выборов.

«Конечно, есть история – время до дня голосования: период регистрации кандидатов, соблюдение прав всех желающих принять участие в выборах. Но это мы не можем контролировать.

Сейчас для нас важно то, что в день выборов все проходит организованно, обеспечена безопасность избирателей. Это мы видим сегодня. Я уже не первый раз наблюдаю за выборами в России. Впервые я посетил вашу страну 15 лет назад и могу сказать, что за это время вы очень продвинулись. Изменения есть, и они в лучшую сторону», – высказался Педро Аграмунт.

Тогда как международный корпус сосредоточил усилия на выборах внутри страны, вести о нарушениях пришли из-за границы. Украинские власти закрыли доступ гражданам РФ к российским дипломатическим представительствам на территории Украины.

Свою оценку ситуации дал сопровождавший Аграмунта председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий:

"В данном случае киевские власти действовали абсолютно вероломно: сначала согласовав на уровне Министерств иностранных дел организацию процедуры голосования в российских представительствах на Украине, а потом полицейскими методами устранив граждан РФ от участия в этом процессе. Вот это как раз элемент прямого вмешательства в выборы", – заявил Слуцкий агентству ТАСС.