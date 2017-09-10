В Подмосковье покойник чуть не проголосовал дважды

На избирательном участке №1982 в Подмосковье местная жительница посмотрела списки тех, кто голосует, своего супруга. Однако его уже давно нет в живых, как сообщает издание «Версия.Инфо».

«Потусторонние избиратели» нередко встречаются в практике выборов. Причины бывают разные. Вносят иногда ошибочно, когда путают имя человека или не замечают его в реестре умерших. Однако супруга того, кто был в списке на избирательном участке 1982, отмечает, что его не стало ещё 5 лет назад.

Характерно, что женщине не впервые изучает фамилии, приходя на выборы. Такое уже было, когда объявляли результаты экзитпола во время предыдущего голосования. В обоих случаях жительница Подмосковья писала официальные жалобы.